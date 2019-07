A-Team gewinnt die „Überhäsigen Spiele“

Gut Schuss: Hier versucht Marco Kötter vom späteren Siegerteam den Tischtennisball in den offenen Helm seines Mitspielers Marco Plawecki zu befördern. Foto: Franz-Josef Rolfes

Winkum (ro). Mit einem an Höhepunkten reichen Sportfest fand das Saisonfinale des SC Winkum seinen stimmungsvollen Abschluss, bei dem auch Spiel und Spaß nicht zu kurz kamen. Das erste Highlight erlebten die erwartungsfrohen Zuschauer gleich zum Auftakt mit einer Neuauflage der „Überhäsigen Spiele“. Besucher wie auch die 16 gemeldeten Fünferteams aus dem Viertel hatten ihren Spaß. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 5. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

