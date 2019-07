Fast 400 Musiker feiern Schuljahresende

Beeindruckendes Spiel: Die mehr als 90 Akteure des Schulorchesters spielten unter Leitung von Philipp Hemmen „High Spirits“, das Stück der Schwierigkeitsstufe Drei, für das die Nachwuchsmusiker auf dem Deutschen Musikfest ein sehr gut erhalten hatten. Foto: Willi Siemer

Löningen (ws). Einen abwechslungsreichen musikalischen Abend mit interessanten Einblicken in die musikalischen Fortschritte der Akteure erlebten die rund 800 Besucher des Sommerkonzerts des Copernicus-Gymnasiums zum Schuljahresende. Fast 400 Musiker vom fünften bis zum zwölften Jahrgang sorgten mit ihrer Musik für einen stimmungsvollen Abend - zum zweiten Mal unter den Bäumen vor dem Forum Hasetal. Schulleiter Ralf Göken dankte allen Akteuren, die mit ihrem musikalischen und organisatorischen Einsatz zum Gelingen des Abends beigetragen hätten. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 4. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.