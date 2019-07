Profi zeigt Schülern die besten Tricks

Dragons-Spieler leitet AG-Training

Mittendrin: Dragons-Spieler Jonas Herold leitete das Training der Basketball-AG. Foto: Meyer

Von Georg Meyer



Löningen. Grund zum Aufschauen hatten die jungen Baskteballer der Gelbrink-Schule. Mit Jonas Herold von den Artland Dragons mischte jetzt ein echter Zweitliga-Profi beim Training mit. Der 1,98 große Flügelspieler zeigte dem begeisterten Nachwuchs nicht nur seine besten Tricks, sondern machte ihm auch klar, worauf es in seinem Sport am meisten ankommt, nämlich Teamgeist. Den zeigen die Jungen und Mädchen der Nachmittags-AG bereits seit einem Jahr.