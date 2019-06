„Ihr übernehmt jetzt selbst die Regie“

Die Klassenbesten mit ihren Klassenlehrern: Oliver Behrens (v. li.)aus der 10 b mit Vincent Karnbrock (Note 1,9), Mareike Brockhaus mit Marie Gerdes (10 a) und Anke Breher mit Helen Richter, die in der 10 a das beste Zeugnis erreichte und mit ihrer Durchschnittsnote von 1,27 zugleich auch die Jahrgangsbeste der Realschule war. Zu den ersten Gratulanten gehörte Bürgermeister Marcus Willen. Foto: Willi Siemer

Von Willi Siemer



Löningen. Mit Bildern und Begriffen aus dem Filmgenre beschrieb der kommissarische Rektor der Löninger St.-Ludgeri-Realschule, Jens Lüken, die Situation der 70 Mädchen und Jungen, die am Donnerstag in einer abwechslungsreichen, mit vielen Beiträgen der Schüler, Musik der Schulband und Tänzen gestalteten Abschlussfeier entlassen wurden. Mit dem Schlagen der berühmten Filmklappe rief er alle zur Ruhe auf und nach der Aufforderung zur „Action" ging es dann endlich los.