Löninger Fahrdienst startet am 1. Juli

Wollen sich engagieren: Einige der ehrenamtlichen Fahrerinnen kamen am Wochenende mit den Organisatorinnen zusammen, um die letzten Weichen zu stellen. Foto: Horstmann

Von Georg Meyer



Löningen. Der ehrenamtliche Fahrdienst in Löningen wird am 1. Juli gestartet. Das haben die Organisatorinnen bekannt gegeben. Mit Flyern machen sie außerdem auf das neue Angebot aufmerksam, das älteren Menschen den Alltag erleichtern soll (MT berichtete).



Das Echo war riesig. „Wir haben zahlreiche Anfragen erhalten, viele können gar nicht abwarten, dass es losgeht“, erzählt Elisabeth Pohlmann von der Gemeindecaritas. Auf der Fahrerseite war die Resonanz ebenfalls gut. Sieben Löningerinnen und Löninger haben sich auf den Aufruf gemeldet und inzwischen eine Schulung erhalten. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 27. Juni entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.