„Streetball-Court“ in Löningen eröffnet

Eröffnet: Die Vertreter des Vereins, der Stadt Löningen, der Realschule und der Sponsoren gaben das Spielfeld am Montag frei. Fotos: Meyer

Von Georg Meyer



Löningen. Dirk Nowitzki ist seit kurzem Sportrentner, ein Nachfolger für den deutschen Basketball-Superstar könnte vielleicht in Löningen gefunden werden: Der Verein „Baskets 4 Life“ hat schon einmal vorgesorgt und auf dem Sportgelände an der Ringstraße einen neuen Streetball-Court anlegen lassen. Anfang der Woche wurde er eröffnet.



Der Verein ist erstmals im Landkreis Cloppenburg aktiv, hat aber bereits Projekte im Weser-Ems-Raum umgesetzt. Dabei kooperiert er mit örtlichen Vereinen und Schulen, in Löningen ist es die St. Ludgeri-Realschule.