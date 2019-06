Organisatoren melden Teilnehmerrekord

Im Hauptlauf über die Marathon- und Halbmarathon-Strecke und den Marathon Staffeln machten sich auf der neu vermessenen Strecke an der Ecke Südtangente/Angelbecker Straße mehr als 1000 Aktive auf den Weg. Foto: Willi Siemer

Von Willi Siemer



Löningen. Müde, aber äußerst zufrieden mit Ergebnis und Verlauf des von ihnen organisierten 17. Remmers Hasetal Marathons zeigten sich die drei Verantwortlichen Stefan Beumker, Armin Beyer und Jens Lüken am Sonntagmittag in der Löninger MT-Redaktion in ihrem Bilanz-Gespräch.



Wichtigste Erfolgsmeldung: Der neue Teilnehmerrekord mit 3262 zu den elf Wettbewerben angemeldeten Frauen, Männer, Jugendlichen und Kindern. „Damit haben wir erstmals die 3000er Schallmauer mit 300 Angemeldeten mehr als 2019 knacken können“, freut sich das Trio. Zum fünften mal in Folge hat Elias Sansar von der LG Lage Detmold Bad Salzuflen den Lauf über die Königsdisziplin gewonnen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 24. Juni entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

