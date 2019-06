Copernicanerinnen im Berliner Bundesfinale

Begeisterter und begeisternder Empfang: Mit roten Herzchenluftballons, Girlanden und Blumen sowie Geschenken für Betreuerin Trainerin Antonia Beyer und Betreuer Rainer Klaßen empfingen Eltern und Betreuerteam die Bundesfinalistinnen in Löningen. Foto: Armin Beyer

Von Armin Beyer



Löningen/Berlin. An Träume muss man glauben, für Träume muss man arbeiten und dann können sie auch in Erfüllung gehen. Für die Mädchen des Copernicus Gymnasiums Löningen (CGL)hat sich nun ein Traum erfüllt:

Sie qualifizierten sich im Wettbewerb „Jugend trainiert für Olympia“ für das Bundesfinale Leichtathletik in Berlin. Im Mai hatten sie sich über die Kreis- und Bezirksentscheide souverän für das Landesfinale in Braunschweig qualifiziert.



Dort trafen sie jetzt auf die drei weiteren Bezirkssieger, die Sophienschule Hannover, das Aue-Geest-Gymnasium Harsefeld und Eichsfeld-Gymnasium Duderstadt, von denen nur ein Team das Ticket in die Bundeshauptstadt lösen konnte.