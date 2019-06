Theater der Träume trotzt der Konkurrenz

Leben für ihr Kino: Anne und Daniela Willen (von links) führen das „Lilo“ heute gemeinsam. Zum Team gehört seit jeher auch ein „Kinodackel“. Foto: Meyer

Von Georg Meyer



Löningen. Wieviele Filme in den vergangenen Jahrzehnten über ihre Leinwand geflimmert sind, kann Anna Willen unmöglich sagen. Gewiss waren es hunderte. Gezählt hat die Betreiberin der „Lichtspiele Löningen“ sie nicht. Vor 60 Jahren wurde das „Lilo“ eröffnet. Seitdem bestimmt es Anna Willens Leben und wenn es nach der 79-Jährigen geht, darf dies noch lange so bleiben.



Kino, das war in den 1950er Jahren ein Sehnsuchtsort, an dem Träume wahr wurden. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 22. Juni entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.