Hochfest auf wackligen Füßen

Fronleichnam in Löningen in den 1950er Jahren: Die ganze Stadt zog damals mit. Eine Beschreibung dazu liefert Bärbel Tönnies in ihrem Buch „Wie es früher war“. Foto: Archiv Töne Kramer, mit freundl. Genehm. des Verlags Schmücker

Von Georg Meyer



Löningen. Wenn die Fronleichnamsprozessionen sich am Donnerstagabend in Benstrup und Evenkamp in Bewegung setzen, haben die freiwilligen Helfer bereits einen langen Tag hinter sich. Sie haben Sträucher geschnitten und Kerzenhalter poliert, den Blumenschmuck arrangiert und die Spitzentücher hergerichtet. Das Schmücken der Altäre bereitet viel Arbeit, von der allerdings immer weniger Menschen etwas mitbekommen.



Dass die Teilnehmerzahlen gerade an den Fronleichnamsprozessionen Jahr für Jahr zurückgehen, ist auch Löningens Dechant Bertholt Kerkhoff nicht entgangen. Das Fest, bei dem der Leib Christi in Form einer Hostie durch die Gemeinde getragen wird, steht derzeit auf wackligen Füßen. Kerkhoff sieht es realistisch. „Ziehe ich diejenigen ab, die kommen müssen, etwa die Messdiener oder die Mitglieder des Musikvereins, bleiben nicht mehr viele übrig.“ Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 20. Juni entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.