Feuer in Winkumer Wald ausgebrochen

Foto: Meyer

Winkum (gy/mab). In Winkum ist am Mittwoch vermutlich aus Unachtsamkeit ein Feuer in einem Waldstück ausgebrochen. Brandherd war ein möglicherweise am Morgen aufgeschichteter Haufen Strauchschnitt. Laut Aussagen der Feuerwehr Löningen soll der Haufen angezündet worden sein. Die Wehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Es kam zu erheblicher Rauchentwicklung.



Die Verwaltung des Landkreises Cloppenburg plant derzeit keine Eilverordnung zur Verhütung von Wald- und Moorbränden. Das hat Kreissprecher Frank Beumker auf Anfrage der MT mitgeteilt. Eine solche Verordnung hatte es im vergangenen Hitzesommer gegeben - wegen der anhaltenden Trockenheit mussten die Feuerwehren besonders oft zu Flächenbränden ausrücken. Wie bereits berichtete, musste die Böseler Feuerwehr am Sonntag zu einem kleinen Moorbrand ausrücken. Aus bislang ungeklärter Ursache war ein Baumstumpf in Brand geraten, wodurch die umliegende Moorfläche ebenfalls Feuer fing.



„Der Landkreis Cloppenburg hat die Wettersituation im Blick“, erklärt Beumker. Sollte gemeinsam mit den Experten der Feuerwehr festgestellt werden, dass eine erhöhte Brandgefahr durch die anhaltende Sommerhitze und Trockenheit besteht, wird der Landkreis kurzfristig eine Eilverordnung zur Verhütung von Waldbränden im Landkreis Cloppenburg erlassen.



Nichtsdestotrotz appelliert die Kreisverwaltung an den gesunden Menschenverstand der Mitbürger, „dass es im Wald und in der freien Natur generell gilt, erhöhte Vorsicht und Aufmerksamkeit walten zu lassen“, so Beumker.