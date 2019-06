Jule Wewer reitet um ein Olympia-Ticket

Große Chance auf ein Olympia-Ticket: Mit einem neunten Platz erreichte Jule Wewer mit ihrem „Ruling Spirt“ die Norm für eine Qualifikation zur Olympiade in Tokio. Über die Nominierung entscheidet der nationale Verband. Foto: Wewer

Von Willi Siemer



Löningen/Peheim. Ihre bisher größten internationalen Erfolge erzielten die für den PSV Löningen-Ehren startenden Schwestern Jule und Merle Wewer auf einer international hochkarätig besetzten Military in Baborowko in Polen.



Die jüngere der beiden Schwestern aus Peheim erreichte nach einer durch das Studium bedingten Pause mit ihrem 15-jährigen Ruling Spirit“ in einer sogenannten „langen“ Prüfung auf Vier-Sterne-S-Niveau, den international schwersten Prüfungen dieser Art, gegen starke Konkurrenz einen neunten Platz.



Doppelolympiasieger Michael Jung mit seinem neuen Toppferd musste sich diesmal in dieser Prüfung mit dem zweiten Platz begnügen. Jule Wewer konnte sich als Neunte zwischen den beiden Olympiakader-Reitern Peter Thomsen und Kai Rüder, die Platz acht bzw zehn belegten, in dem internationalen Feld gut behaupten. Zur Freude kam bereits am nächsten Tag die E-Mail aus Warendorf, dass diese vier Reiter die Qualifikation für Olympia erreicht haben.