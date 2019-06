Breher kritisiert Umweltminister Lies

Mahnfeuer in Löningen: Neben Weidetierhalten übte auch Bundestagsabgeordnete Silvia Breher Kritik am Umweltministerium zu bisherigen Politik beim Thema „Wolf“. Foto: Siemer

Löningen (mab/su). Rund 100 Landwirte und Weidetierhalter haben am Mittwochabend bei einem Mahnfeuer in Löningen einen besseren Schutz ihrer Tier vor möglichen Wolfsrissen gefordert. Wie bereits berichtet, sind im Südkreis in den vergangenen Wochen immer wieder Angriffe gemeldet worden, die einem oder mehreren Wölfen zugeschrieben werden.



Bei der Veranstaltung übte die CDU-Bundestagesabgeordnete Silvia Breher scharfe Kritik an Umweltminister Olaf Lies. Sie sei „wirklich entsetzt“ darüber, wie das Umweltministerium in Hannover mit den ehrenamtlichen Wolfsberatern umgehe. Wie bereits berichtet, plant Umweltminister Olaf Lies (SPD), die Aufgaben der ehrenamtlichen Wolfsberater auf Amtstierärzte zu übertragen. Zuvor gab es Querelen, inwiefern sich die Wolfsberater nach möglichen Wolfsrissen in der Öffentlichkeit äußern dürfen. Im Kreis Vechta wurden bereits zwei Ehrenamtliche entlassen, weil sie sich nicht an die Vorgaben aus Hannover halten wollten. Der Landkreis Cloppenburg hat bereits signalisiert, dass er nicht die Notwendigkeit und Umsetzbarkeit sieht, die Begutachtung von Wolfsrissen beim Veterinäramt anzusiedeln.



