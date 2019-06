Über 1500 Gäste gratulieren zum Jubiläum

Gästeschar: Auf dem Sportplatz neben der Grundschule trafen sich die 16 eingeladenen Vereine und die Musikvereine zur Jubiläumsfeier. Foto: Willi Siemer

Von Willi Siemer



Bunnen. Mit einem großen Fest hat der Schützenverein Bunnen am Pfingstsonntag das Jubiläum seines 175-jährigen Bestehens gefeiert. Mehr als 1500 Gäste und Musiker gratulierten dem Schützenverein, der mit rund 400 weiblichen und männlichen Mitgliedern in den vier Zügen angetreten war. Zum Einmarsch auf dem Sportplatz standen sie Spalier und begrüßten gemeinsam mit Oberst Bernd Lübbers jun. ihre Gäste herzlich mit viel Applaus und La-Ola-Wellen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 11. Juni – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.