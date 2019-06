Künnen: Kälber wohl von Wölfen attackiert

Der Ort des Angriffs: Die am Wohnhaus auf einer Weide gehaltenen Kälber wurden vermutlich von zwei Wölfen gejagt. Foto: Kuper

Von Willi Siemer



Löningen-Augustenfeld. Eine neue Qualität der Attacken von Wölfen auf der Suche nach Fleisch sieht Wolfsberater Heinz Künnen aus Lindern beim jüngsten Angriff in der Nacht auf Dienstag auf einem Hof im Löninger Ortsteil Augustenfeld an der Straße „Zum Raddetal“.



Erstmals seien mit rund sieben Monate alten Kälbern hier im Umkreis nicht Schafe und Lämmer, sondern größere Tiere nach seiner Überzeugung von einem großen und einem jüngeren Wolf angegriffen worden, so Künnen am Mittwoch im MT-Gespräch.