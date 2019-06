Rat lehnt eine Debatte über Hundesteuer ab

Symbolfoto: dpa

Von Willi Siemer



Löningen. Mit einer Mehrheit von 16 zu sieben Stimmen bei fünf Enthaltungen hat es der Löninger Stadtrat abgelehnt, einen Antrag der Gruppe Die Grünen /Die Linke zur Abschaffung der Hundesteuer und der Einführung einer allgemeinen Tiersteuer auch für Katzen und Pferde überhaupt weiter zu beraten. Zuvor hatte Bürgermeister Willen betont, dass die Verwaltung die Hundesteuer gerne erhalten möchte, da sie auch eine gewisse Lenkungsfunktion habe und Haushalte davon abhalte, sich viele Hunde anzuschaffen.