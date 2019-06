Zum 175. Bestehen erscheint erste Chronik

Großer Bahnhof: Mit vielen Nachbarvereinen und vielen Gästen feierte der Bunner Schützenverein vor 25 Jahren das auf dem Stadtskeller Jubiläum seines 150-jährigen Bestehens. Damals noch in Amt und Würden: Oberst Bernd Lübbers. Foto: Schützenverein Bunnen

Von Willi Siemer



Bunnen. Rechtzeitig zum großen Ereignis, dem Jubiläum des 175-jährigen Bestehens, haben die Verantwortlichen des Bunner Schützenvereins eine besondere Premiere geschafft: Ein neunköpfiges Team hat mit Tatjana Anneken und Irmgard Stürwold an der Spitze in fast zweieinhalbjähriger Arbeit die erste Chronik des zweitältesten Schützenvereins der Stadtgemeinde Löningen buchstäblich zusammengetragen und geschrieben. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 3. Juni entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.