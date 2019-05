Wolf wagt Angriff in Siedlungsnähe

Angriff im Morgengrauen: Der Wolf tötete ein Lamm in Wachtum. Die Weide liegt direkt an einer Siedlung. Foto: Meyer

Von Georg Meyer



Wachtum. In Wachtum hat ein Wolf ein Lamm gerissen. Der Vorfall ereignete sich in der Nacht zum Mittwoch in der Siedlung am Greskampsfeld. Hobbyhalter Holger Moormann fand das durch einen Kehlbiss getötete Jungtier am frühen Morgen. Es war im April geboren worden. Moormann besitzt jetzt nur noch zwei Schafe, die auf einer kleinen Wiese direkt neben seinem Wohnhaus weiden. Wolfsberater Heinz Künnen empfiehlt Schafhaltern, ihre Tiere nach Möglichkeit nachts einzuschließen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 31. Mai entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.