„Wollen vom veganen Wandel profitieren“

Aufmerksame Zuhörer: Fast 100 Löninger Landwirte waren der Einladung des Landwirtschaftlichen Vereins zum Feldbegang auf die Anlage von Manfred Heimbrock und Mais- und Getreide-Feldern in Benstrup gefolgt. Foto: Siemer

Von Willi Siemer



Benstrup. Nicht das Wachstum der Mais-Sortenversuche, oder der Stand von Gerste und Wintertriticale, sondern eine in Norddeutschland bisher nicht heimische Pflanze stand zumindest zum Auftakt des Feldbegangs des Landwirtschaftlichen Vereins Löningen im Mittelpunkt des Interesses: Der Benstruper Landwirt Victor Thole hat auf einer ein Hek­tar großen Fläche wohl erstmals hier in der Region Sojabohnen gesät. Der Pflanzenbau-Experte Hendrik Meyer zu Devern vom Saatgut-Hersteller informierte gemeinsam mit Marketing-Leiter Jörg Bunk vom Wursthersteller „Rügenwalder Mühle" die fast 100 Landwirte über Sinn und Zweck des Feldversuchs.