Dorfmittelpunkt für Evenkamp

Fröhliches Fest: Mit eigens einstudierten Choreographien und ausgestattet mit bunten Bändern erfreuten die Mädchen und Jungen der Grundschule und des Kindergartens mit ihren Tänzen die Besucher der Einweihung des neuen Kunstrasenfelds. Foto: Willi Siemer

Von Willi Siemer



Evenkamp. Evenkamp hat einen neuen sportlichen Mittelpunkt: Der Soccerplatz auf dem Grundschulgelände an der Hauptstraße hat sich vormittags während der Schulstunden, nachmittags und auch in den Abendstunden zu einem beliebten Treffpunkt der Kinder, Jugendlichen und auch erwachsenen Hobby- und Vereinskicker entwickelt. Mit einem „großen Bahnhof“ und vielen Gästen hat der SV Evenkamp gemeinsam mit der Grundschule und dem Kindergarten in einem fröhlichen Fest mit Tanz- und Gymnastikvorführungen am Wochenende den seit einigen Monaten eifrig genutzten Kunstrasenplatz offiziell eingeweiht. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 28. Mai entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Löningen:

27.05.2019 | „Ort der Begegnung und der Gemeinschaft“