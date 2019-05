„Ort der Begegnung und der Gemeinschaft“

Stolzer Bauausschuss vor seinem Projekt: Martin Kalvelage (von links), Christian Bruns, der Vorsitzende des DJK-SV Bunnen, Ludger Frische, der besonders gewürdigte Dieter Ratermann und Markus Brundiers. Zum Team gehört auch Helmut Hüdepohl Foto: Willi Siemer

Von Willi Siemer



Löningen. Einhelliges Lob, ja Bewunderung, gab es am Wochenende vor allem von den auswärtigen Gästen für die umfassend sanierten Umkleideräume und das neu errichtete Vereinsheim des DJK-SV Bunnen, das der Verein nach mehrjährigen Planungen und einjähriger Bauzeit eingeweiht hat. Das Projekt sei eine außerordentliche Gemeinschaftsleistung des Sportvereins und des Dorfes. Es stelle die Bereitschaft, sich für ein zentrales dörfliches Projekt zu engagieren, eindrucksvoll unter Beweis, erklärte Bürgermeister Marcus Willen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 27. Mai entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

