Bus verspätet? Erstmal einen Tequila trinken

Mexiko-Fan: Sarah Afflerbach verbrachte knapp ein Jahr in dem mittelamerikanischen Land. Ende Juni wird die gebürtige Löningerin nach Hause zurückkehren. Foto: Afflerbach

Mexiko/Löningen (gy). Das bislang wohl aufregendste Jahr ihres Lebens hat Sarah Afflerbach fast hinter sich. Aus Abenteuerlust hatte sich die gebürtige Löningerin auf eine Stelle als Erzieherin an einer deutschen Schule in Mexiko-City beworben (MT berichtete). Jetzt, zehn Monate später weiß sie: Es hat sich gelohnt. Ihr fielen als erstes die Höflichkeit und die große Ruhe der Menschen auf. „Hat der Bus Verspätung? Egal, niemand wird ungeduldig. Alle reden miteinander, essen Tacos oder trinken einen Tequila."