Der Traum vom Bundesfinale geht weiter

Übermütige Freude über großen Erfolg: Die Mädchenmannschaft von Antonia Beyer fuhr im Bezirksentscheid in Wilhelmshaven einen souveränen Sieg ein. Foto: Antonia Beyer

Löningen (mt). Ihren Traum vom Bundesfinale in Berlin im Wettbewerb „Jugend trainiert für Olympia“ können die Mitglieder der Mädchenmannschaft des Löninger Copernicus-Gymnasiums fortsetzen. Die Entscheidung für die Fahrkarten fällt nun beim Landesentscheid Mitte Juni in Braunschweig. Der Wunsch ist nach der guten Mannschaftsleistung auf dem Bezirksentscheid in Wilhelms­haven realistisch. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 25. Mai – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.