Löninger (52) bei Unfall schwer verletzt

Foto: nordwestmedia

Löningen (mab). Bei einem Unfall ist am Sonntagabend ein 52-Jähriger aus Löningen schwer verletzt worden. Ein weiterer Mann aus Löningen im Alter von 46-Jährigen erlitt leicht Verletzungen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wollte der 52-Jährige gegen 18.30 Uhr mit seinem Mazda die Elberger Straße in Richtung Augustenfeld überqueren. Dabei übersah er den von rechts kommenden Audi des 46-Jährigen. Die Löninger Feuerwehr musste den 52-Jährigen aus dem Unfallwrack befreien, ehe er in ein Krankenhaus gebracht werden konnte. Den Unfallschaden schätzt die Polizei auf 14.000 Euro.