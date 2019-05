Angebot schon vervierfacht

Offizieller Akt: Jens Meyer als Chef des Neubauprojekts (li,) der db-bau überreichte den symbolischen Schlüssel der neuen Krippe an Bürgermeister Willen als Bauherren, der ihn dann an Dechant Bertholt Kerkhoff (re.) und Leiterin Sylvia Schute weitergab. Foto: Willi Siemer

Von Willi Siemer



Löningen. Ihr neues Reich haben die 30 bis zu dreijährigen Mädchen und Jungen zwar schon vor einigen Monaten erobert, das tat der Freude aller beteiligten über die offizielle Einweihung der neuen Kinderkrippe St. Josef im Schatten der Löninger Pfarrkirche am Wochenende aber keinen Abbruch. Bei strahlendem Sonnenschein hatten die Verantwortlichen die Feier auf den Rasen der Einrichtung verlegt.



Dies sei „ein erhebender Moment für alle Beteiligten", freute sich Bürgermeister Marcus Willen in seiner Ansprache. Die Krippe sei gleich in mehrfacher Hinsicht wichtiger Teil einer besonderen Erfolgsgeschichte.