„Hausarzt-Thema brennt unter den Nägeln“

Standen über 200 Besuchern Rede und Antwort: Die Teilnehmer der Podiumsdiskussion zur Löninger Hausarztversorgung Matthias Bitter als Leiter der Löninger St.-Anna Klinik und des Krankenhauses Quakenbrück, Nico Neubert, der SPD-Ortsvereinsvorsitzende und Organisator, Helmut Scherbeitz als Geschäftsführer der regional verantwortlichen Kassenärztlichen Vereinigung, Gesundheitsexpertin Christine Becker, Löningens Bürgermeister Marcus Willen und Christoph Essing von der Kreisverwaltung als Moderator. Foto: Willi Siemer

Von Willi Siemer



Löningen. Mit ihrer Einladung zum „Bürgerdialog“ über den Hausärzte-Mangel in Löningen hatte die junge Garde des SPD-Ortsvereins den Nerv vieler Betroffener und das Bedürfnis nach Information und Gespräch getroffen. Mehr als 200 Besucher waren der Einladung zu einer Podiumsdiskussion mit wichtigen Akteuren gefolgt, die zum einen ihre Standpunkte und ihre Arbeit erläuterten aber auch den Betroffenen Rede und Antwort standen.



„Das Thema Hausarzt-Versorgung besser gesagt, die Probleme, angesichts der in wenigen Jahren von acht auf jetzt noch vier geschrumpfte Zahl von Hausärzten brennt den Löningern unter den Nägeln", begründete der SPD-Ortsvereinsvorsitzende Nico Neubert die Initiative. Deutlich wurde in allen Stellungnahmen, dass es keine schnelle Lösung und keine Patentrezepte geben kann.

