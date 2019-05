„Jeder Spaß hat auch seine Grenze“

Preisgekrönt: Der „Hurricane“ aus Löningen gehört zu den besten Schülerzeitungen Niedersachsens. Aktuelle und ehemalige Redakteurinnen und Redakteure diskutieren auch über das Thema Meinungsfreiheit. Foto: Meyer

Von Georg Meyer



Löningen. In der Redaktion von „Hurricane“ herrscht reges Treiben. Die nächste Ausgabe der Schülerzeitung soll vor den Sommerferien erscheinen. Bis sie in Druck gehen kann, haben die Jungredakteure aber noch richtig viel zu tun. Zeitungmachen macht Spaß - und unfassbar viel Arbeit.



Seit 2011 gibt die St.-Ludgeri-Realschule das bunte Blatt einmal im Jahr heraus. Die Zeitung ist inzwischen so gut geworden, dass Kultusminister Grant Hendrik Tonne die Redaktion kürzlich mit dem dritten Platz beim „Junioren-Pressepreis 2018" auszeichnete (MT berichtete). Für die Schüler war das ein großer Erfolg, auf dem sie sich aber nicht ausruhen wollen. Die neue Ausgabe - das ist klar - soll noch besser werden.