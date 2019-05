Löninger Roboter ist eine Runde weiter

Erfolgreich in Magdeburg: Die CGL-Teams mit (hinten von links) Robin Quint, Thomas Klotz, Justin Schrandt, David Bremersmann und Lehrer Klaus Dalinghaus sowie (vorne von links) Finn Feye und Junus Diène. Foto: Dalinghaus

Von Klaus Dalinghaus



Löningen/Magdeburg. Das Team Bleivergiftung mit David Bremersmann, Junus Diène und Finn Feye hat bei den Deutschen Meisterschaften im RoboCupjunior in Magdeburg den sechsten Platz erreicht. Die Löninger Gymnasiasten haben sich damit für die Europameisterschaften im Juni in Hannover qualifiziert.



Gemeinsam mit dem Turtle-Team des Copernicus-Gymnasiums hatten sich die drei Jungs im Februar beim Qualifikationsturnier in Bad Zwischenahn unter 44 Mannschaften für die Deutschen Meisterschaften qualifizieren können und haben damit den Landkreis Cloppenburg in Magdeburg vertreten.

