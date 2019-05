„Bayern-Fans sind schon ein wenig arrogant“

Monika Hukelmann hilft bei Pokalfinale

Faszination Pokalfinale: Monika Hukelmann betreut Fans im Berliner Olympiastadion. Im vergangenen Jahr verbrachte sie das Spiel im Fanblock von Eintracht Frankfurt. Am 25. Mai wird sie wieder im Einsatz sein. Foto: Hukelmann

Von Georg Meyer



Löningen/Vechta. Wenn am 25. Mai das DFB-Pokalfinale zwischen dem FC Bayern und RB Leipzig angepfiffen wird, dürfte sich auch Monika Hukelmann einen kurzen Blick aufs Spielfeld gönnen. Viel Zeit zum Fußballgucken hat die gebürtige Löningerin aber nicht. Als Freiwillige, zu Neudeutsch „Volunteer", des Deutschen Fußballbundes sorgt sie im Berliner Olympiastadion für das Wohlergehen der Fans.