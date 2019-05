PSV-Gastgeber dominieren die Team-Wertung

Prominenteste Starterin: Die deutsche Spitzenreiterin Sandra Auffarth beim Durchreiten des Wassergrabens. Fotos: Willi Siemer

Von Willi Siemer



Löningen-Ehren. Mit Abstand erfolgreichster Verein der Doppelkreismeisterschaften in der Vielseitigkeit waren die Aktiven des Gastgebers vom Pferdesportverein Löningen-Ehren (PSV). In der Mannschaftswertung der Buschreiter aus den Kreisen Cloppenburg und Vechta besetzten die Mädchen und jungen Frauen des PSV das Siegertreppchen komplett für sich, denn in die Phalanx der vierköpfigen Teams konnte keiner der anderen startenden Vereine eindringen.