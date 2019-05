„Fairness, egal, woher jemand kommt“

Ende der Ausbeutung gefordert: Landtagsabgeordnete der Grünen sprachen am Freitag in Cloppenburg mit Beratern und Politikern. Von links im Bild: Europa-Experte Dragos Pancescu, Tierschutz-Sprecherin Miriam Staudte, Kreistagsmitglied Fabian Wesselmann, Beraterin Daniela Reim, Meta Janssen-Kucz, Maximilian Schmidt (Arbeit und Lenne) und Christian Meyer, der stellvertretende Frakt ionschef. Foto: Kreke

Cloppenburg. Subunternehmer erobern neue Geschäftsfelder mit alten Praktiken: Gegen die Ausbeutung der Wanderarbeiter hat die Landtagsfraktion der Grünen einen Ausbau der Arbeitnehmer-Beratung gefordert. Um „Waffengleichheit“ herzustellen, sei eine dauerhafte Sicherung der vier bestehenden Beratungsstellen erforderlich, betonte der stellvertretende Fraktionschef Christian Meyer am Freitag bei einer Pressekonferenz im Hotel Schlömer.



