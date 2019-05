Ärzten soll das Landleben schmecken

Wollen die Landarztversorgung verbessern: In Rastede trafen sich Mitglieder der Aktionsgruppe Gesundheitswirtschaft, darunter auch Löningens Bürgermeister Marcus Willen (5. von rechts). Foto: Gesundheitswirtschaft Nordwest

Von Willi Siemer

und Georg Meyer



Löningen/Essen. Die immer größer werdenden Probleme bei der hausärztlichen Versorgung der Bewohner im Alten Amt Löningen entwickeln sich immer mehr zum beherrschenden Thema der Kommunalpolitik. Um Ärzte für die Region zu begeistern, haben die Metropolregion Nordwest und das Amt für regionale Landesentwicklung (ArL) jetzt ein neues Förderprogramm aufgelegt, an dem auch die Stadt Löningen beteiligt wird.



Bürgermeister Marcus Willen begrüßte die Initiative der Aktionsgruppe „Gesundheitswirtschaft", die eine zweijährige Marketing-Kampagne starten, mit der demnächst auch überregional für die Vorteile der Region geworben werden soll (MT berichtete).