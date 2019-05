Franzosen erkunden den Grundschulalltag

Vielschichtig: Auch ein Besuch im Museumsdorf stand auf dem Programm der französischen Lehrkräfte und ihrer Gastgeber. Foto: la

Von Aloys Landwehr



Südkreis. Den niedersächsichen Grundschulallltag zeigten Lehrer aus dem Cloppenburger Südkreis ihren Kolleginnen aus Frankreich. Die vier französischen Grundschul-Lehrkräfte waren im Rahmen des vom Copernicus-Gymnasium Löningen organisierten Projektes „Erasmus+“ für Lehrkräfte verschiedener Schulformen zu Gast. Während ihres Aufenthalts besuchten sie verschiedene Bildungseinrichtungen von der vorschulischen Erziehung über die Grundschule, die Oberschule, das Gymnasium bis zur universitären Lehrerausbildung in Vechta. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 9. Mai entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.