Überraschende Wende: Situation entspannt sich

Symbolfoto: dpa

Von Willi Siemer



Löningen. Eine in dieser Art und Form nicht vorhersehbare und daher für alle Beteiligten überraschende Wende gibt es in der Frage der Betreuungsplätze in den Löninger Kindergärten und Krippen. Hatte es zuvor nach den vorliegenden Daten 20 fehlende Plätze im Regelbereich der bis zu sechsjährigen Kinder gegeben, so sind jetzt voraussichtlich ab dem Sommer sogar noch fünf freie Plätze in den sechs Kindergärten vorhanden.