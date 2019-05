Ausleihe ist vielen zu unbequem geworden

Ganz bei sich: Konzentriertes Lesen fällt Kindern und Jugendlichen heute oft schwer. Foto: dpa

Von Georg Meyer



Bunnen. Leicht ist Ingrid Beckermann der Schritt nicht gefallen. Jahrelang hatte sie gemeinsam mit Karin Beckmann die kleine Bücherei in Bunnen geleitet. Anfang des Jahres war Schluss. Immer weniger Menschen liehen sich zuletzt noch Bücher aus. „Es ist schade, aber eine Fortführung machte keinen Sinn mehr“, bedauert Beckermann.



Die Gründe dafür seien wohl vielfältig. Zum einen hätten ältere Kinder und Jugendliche heute weniger Zeit zum Lesen als früher. Hinzu komme die Konkurrenz durch Youtube, Instagram und Co. Und wenn dann doch mal zum klassischen Buch gegriffen wird, bringt dieses häufig der Paketbote direkt ins Haus. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 7. Mai entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.