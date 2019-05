Schüler klären mit Smellsock Folmes Mordfall

Lustig: In „The Great Detective“ muss der weltberühmte Smellsock Folmes einen Diebstahl und gleich zwei Morde aufklären und lässt dabei die gespannten und amüsierten Zuschauer an der Auflösung der Fälle teilhaben. Foto: Dieter Schmitz

Von Franz Josef Rolfes



Löningen. Ein anstrengendes Bühnenprogramm bewältigte die junge Schauspielergruppe der deutschlandweit bekannten White Horse Theatre Company bei ihrem Gastspiel im Löninger Forum. Dort hatten alle Schülerinnen und Schüler der St.-Ludgeri-Realschule einmal mehr die Chance bekommen, ihre erworbenen Englischkenntnisse beim Verfolgen des Bühnengeschehens zu testen und zu erweitern. Das aus unterschiedlichen Regionen Englands stammende Quartett brachte im Laufe des Vormittags drei perfekt inszenierte Stücke mit unterschiedlichem sprachlichen Niveau auf die Bühne, wobei die Akteure immer wieder in neue Rollen schlüpften und auch das Publikum in ihr Spiel mit einbezogen.