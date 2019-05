„Ich habe keine Chance, sie zu schützen“

Wird durchkommen: Egbert Ostermann untersucht ein verletztes Schaf. Das Tier gehörte zu einer Herde, in die vermutlich ein Wolf in dieser Woche einbrach. Sechs Schafe wurden diesmal gerissen. Foto: Meyer

Von Willi Siemer



Löningen. Mehrfach hat der nach Zeugenaussagen wohl noch junge Wolf in der Nacht zum Mittwoch und auch in der Nacht zum Donnerstag eine der sechs an der Hase weidenden Schafherden von Egbert Ostermann angegriffen. Für den Schäfer waren es die Angriffe vier und fünf. Offiziell steht der Wolf noch nicht als Täter fest, die Spuren sind jedoch recht eindeutig.



Egbert Ostermann ist verzweifelt. Angesichts der unterschiedlichen Standorte der Herden, habe er keine Möglichkeit zu reagieren. „Ich habe keine Chance, meine Herden zu schützen", sagt Ostermann resigniert.