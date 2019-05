Zuschüsse für fünf Vereinsprojekte

Einweihung: Die neue Meyton-Schießanlage des Löninger Schützenvereins stellten Vorstand und Schießabteilung der Verwaltungsspitze und den beiden stellvertretenden Bürgermeistern vor. Für den 30-prozentigen Zuschuss von 5100 Euro für die Investition von über 17000 Euro gab der Ausschuss jetzt grünes Licht, auch dieses Projekt ist bereits haushaltsrechtlich abgesichert. Foto: Willi Siemer

Von Willi Siemer

Löningen. Die Diskussion und Empfehlung über sieben Zuschussanträge von Vereinen standen im Mittelpunkt der Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Bau, Verkehr und Sport im Löninger Rathaus.

Von den sieben Wünschen wurden fünf jeweils fast einstimmig bewilligt und zwei einmütig dem Verwaltungsausschuss zur Ablehnung empfohlen. Mehrfach stand in den Debatten die 2018 verabschiedete Förderrichtlinie der Stadt im Mittelpunkt, die als Grundlage allgemeinverbindliche Prinzipien festlegt und eine Gleichbehandlung aller Vereine und Verbände ermöglichen soll. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 2. Mai – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.