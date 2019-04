Schon Neuntklässler kennen ihre Rechte

Wichtige Schullektüre: Das Grundgesetz wird im Mai 70 Jahre alt. Foto: Meyer

Von Georg Meyer

Löningen. Frage: Was haben ein Treffen mit Freunden im Park, der Umzug von Löningen nach Berlin und die Veröffentlichung eines kritischen Leserbriefes gemeinsam? Antwort: Sie sind allesamt durch das Grundgesetz geschützt. Und zwar seit 1949. Am Copernicus-Gymnasium wissen die Schüler spätestens nach der neunten Klasse über ihre Rechte Bescheid. Dann ist der 70 Jahre alte Text Pflichtlektüre im Politik- unterricht. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 30. April – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Löningen:

29.04.2019 | Junger Wolf reißt acht Lämmer und drei Muttertiere