Junger Wolf reißt acht Lämmer und drei Muttertiere

Wolfsrisse: Acht Lämmer und drei Muttertiere sind nach Attacken eines jungen Wolfs an der Hase getötet worden. Foto: Ostermann

Von Willi Siemer

Nach mehreren Wolfs-Attacken im nahen Emsland in Herzlake, Hahnenmoor und Holte-Lastrup hat am Wochenende ein offensichtlich junger Wolf in zwei Nächten insgesamt acht Lämmer und drei Muttertiere in Löningen im Bereich der „Mondscheinbank" an der Hase im Bereich der Werwer Fuhren gerissen.