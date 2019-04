Löninger bauen Fahrdienst für Senioren auf

Ehrenamtliche treffen sich heute Abend

Hilfreich: Ehrenamtliche Fahrer bringen Senioren zum Einkaufen oder zu Veranstaltungen. Foto: dpa

Von Georg Meyer



Löningen. In Löningen soll ein ehrenamtlicher Fahrdienst aufgebaut werden. Dafür werden jetzt Fahrer gesucht. Der Dienst soll vor allem von älteren Menschen in Anspruch genommen werden können.

Ähnliche Fahrdienste gibt es bereits überall im Bundesgebiet. Im Landkreis Cloppenburg bietet der Verein Beverbrucher Begegnung den Service an (MT berichtete). Der Bedarf sei da, finden Jutta Moorkamp und Rita Breher. Gemeinsam haben sie das Konzept für Löningen erarbeitet.