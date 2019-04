Letzter Ruf: „Hinwerfen, in Deckung bleiben“

Vikar wurde im April 1945 beim Hissen der weißen Fahne getötet

Denkmal für Vikar Henn in Löningen: Dass sein Einsatz in den letzten Kriegstagen des Jahres 1945 die Stadt vor Schlimmeren bewahrt hat, bestätigte auch das britische Militär. Foto: Meyer

Von Georg Meyer



Löningen. Auf dem Grab von Ernst Henn steht seit einiger Zeit eine Marienfigur. Eine Löningerin hat sie dort aufstellen lassen, als sie das Grab ihrer Eltern auflöste. „Ich gehe jetzt immer dorthin und denke an meinen Vater, der in Russland geblieben ist", sagt sie. Der Vikar, der im April 1945 sein Leben opferte, um die Zerstörung Löningens zu verhindern, ist als Identitätsfigur heute aktueller denn je, glaubt auch Pfarrer Bertholt Kerkhoff. Denn wer denke , die Menschen würden die Fehler ihrer Vorfahren schon nicht wiederholen, irre.