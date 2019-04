Dörfler laden auch Storch zum Bleiben ein

Gelungener Aktionstag in Benstrup und Umgebung

Eigenbau: Das neue Storchennest wurde unweit der Südradde aufgestellt.Foto: Baumann

Von Georg Meyer



Benstrup. Störche sieht man rund um Benstrup öfter mal. In der Regel sind sie allerdings aus Holz und weisen auf die Ankunft eines kleinen Neu-Bürgers hin. Doch auch der echte „Meister Adebar“ soll sich im Dorf wieder heimisch fühlen. Hoch oben auf einem Pfahl haben ihm die Benstruper ein schickes Zuhause bereitet. Der Nestbau gehörte zur Aktion „Mein Tag für mein Dorf“, an der rund hundert Bewohner teilnahmen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 18. April – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.