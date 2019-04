Olympiade im Dschungel und Einkaufsbummel

Margeritenfest am Samstag und Sonntag in Löningen

Symbolfoto: dpa

Von Willi Siemer



Löningen. Zum Margeritenfest laden die Löninger Kaufleute und das Stadtmarketing der Stadt am Samstag und Sonntag in die Löninger Innenstadt. Stadtmarketing-Geschäftsführer Jörn Willen hat wieder ein ebenso abwechslungsreiches wie bewährtes Programm an beiden Tagen vorbereitet. Gleichzeitig haben die Geschäfte im Zentrum am ersten von voraussichtlich drei verkaufsoffenen Sonntagen von 14 bis 18 Uhr geöffnet und laden zum gemütlichen Einkaufsbummel.