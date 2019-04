I. Herren gelingt Aufstieg im Doppelpack

Tennisverein Löningen sieht sich sportlich und finanziell gut aufgestellt

Sieht die Tennisabteilung gut aufgestellt: der Vorstand mit (von links) Guido Thöle, Dieter Schmitz, Hannelore Brak, Frank Leonhardt, Dr. Jörg Bringer, Udo Brands, Marco Haßdenteufel, Michael Hegger und Karl-Heinz Schulze. Foto: Aloys Brak

Von Aloys BRak



Löningen. Gute Nachrichten hatte der Vorsitzende Dr. Jörg Bringer auf der gut besuchten Generalversammlung der Tennisabteilung des VfL Löningen parat. Zunächst ist der Mitgliederbestand von 437 leicht auf 445 gestiegen. Wichtiger noch, so meinte der Vereinschef, sei die Konstanz über 20 Jahre von im Schnitt fast 440 Mitgliedern. Auch die finanzielle Situation stelle sich insbesondere durch die Energie und damit Kosten einsparenden Projekte der vergangenen Jahre gut dar.