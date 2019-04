Blühstreifenmanager nehmen Arbeit auf

Wichtiges Projekt gestartet: Wilhelm Koormann (Mitte), Geschäftsführer des Zweckverband Erholungsgebiet Hasetal, betrachtet zusammen mit den neuen Blühstreifenmanagern, Friedrich Homann (li). und Hanna Clara Wiegmann (re.), eine Potentialfläche entlang des Hasetal-Radweges. Hier soll in den kommenden Jahren ein Blütenmeer entstehen. Foto: Alexander Kunz

Von Willi Siemer



Löningen. Ein ebenso ehrgeiziges wie wichtiges Projekt hat jetzt der Zweckverband Erholungsgebiet Hasetal (ZEH) nach längerer Vorbereitung und vielen Gesprächen gestartet. Zwei hauptamtlich angestellte Blühstreifenmanager haben in der Löninger ZEH Geschäftsstelle ihre Arbeit aufgenommen. Sie sind für das gesamte Verbandsgebiet von Bersenbrück über Quakenbrück, den vier Kommunen des Alten Amtes Löningen, Herzlake, Haselünne und Meppen zuständig.