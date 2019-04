Erste-Hilfe-Fortbildung Pflichtfach für Lehrer

Regelmäßige Schuliung: Lehrer müssen alle zwei Jahre einen Erste-Hilfe-Lehrgang absolvieren. Foto: Vanessa Könekedpa

Von Vanessa Meyer



Löningen. Marlene Schulte (Name geändert) ist heilfroh: An ihrer Grundschule in Hemmelte hat es zum Glück noch keinen Unfall gegeben, der eine Wiederbelebung nötig gemacht hätte. Sollte es doch einmal dazu kommen, wäre sie gut darauf vorbereitet, ist die Lehrerin sicher. Denn Pädagogen müssen alle zwei Jahre einen Kursus in Erster Hilfe absolvieren. Vor allem Sportlehrer haben besondere Vorgaben und müssen bestimmte Zertifikate erbringen, betont Marlene Schulte.