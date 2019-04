Doktorspiel: Stephan Weil arbeitete am Mittwochnachmittag in Werlte mit und prüfte den Puls der Patienten. Foto: Meyer

Von Georg Meyer



Löningen. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil hat am Mittwoch das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) in Werlte besucht. Dabei ging der SPD-Politiker auch den Mitarbeitern zur Hand. Abends stellte er sich der Diskussion mit Bürgern und Pflegekräften. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 4. April – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.