Schüler lernen, sich selbst zu behaupten

Entschlossene Abwehr: Wie sich Angegriffene mit einfachen Mitteln befreien können, zeigte Tatjana Lampe den Schülern. Foto: Meyer

Von Georg Meyer



Löningen. Der Angreifer hat Tatjana Lampe in den Würgegriff genommen. Doch die Kampfsporttrainerin weiß einen Weg aus der Klemme und fasst ihren Gegner blitzschnell ins Gesicht. Sofort ist sie wieder frei. Die Schüler sind beeindruckt. Tatjana schaut sich um. „Jetzt seid ihr dran“, sagt sie und nickt aufmunternd. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 3. April – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.