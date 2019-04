Stall brennt nieder: 50.000 Euro Schaden

Foto: Feuerwehr

Löningen (her). 50.000 Euro Schaden sind bei einem Feuer am Samstag in Löningen entstanden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, brannte aus bislang unbekannter Ursache um 17.10 Uhr ein Stall im Ortsteil Steinrieden an der B213 nieder.



Die Feuerwehren Löningen und Lastrup, die mit insgesamt 15 Fahrzeugen und 75 Einsatzkräften vor Ort waren, konnten ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Gebäude verhindern. Wegen der unmittelbaren Nähe zur Bundesstraße wurden die Verkehrsteilnehmer vor der Rauchentwicklung über den Rundfunk gewarnt.



Außerdem musste zeitweise der Verkehr auf der Bundesstraße verlangsamt werden, da hier eine Schlauchleitung verlegt wurde. Die Löscharbeiten dauerten bis in die späten Abendstunden. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.